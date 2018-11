92 HOMICÍDIOS - HOMEM É ASSASSINADO A BALA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

Na madrugada desta quinta-feira, dia 08, por volta de 01:30, foi registra mais um homicídio a bala no bairro Terrenos Novos. Foi o segundo crime de morte, registrado em menos de 24 horas.





Um homem identificado como Jelcione Sousa Holanda, 22 anos, natural de Sobral, foi morto a bala no bairro Terrenos Novos.





Os autores do crime não foram localizados pela polícia.





A Perícia esteve no local do crime, realizou os trabalhos pericias e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.





92 homicídios doloso são registrados em Sobral em 2018.





A Polícia Civil irá investigar o homicídio.





Fonte: Sobral 24 horas