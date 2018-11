A partir de Janeiro, bandido que for visto de fuzil nas mãos será abatido na hora, diz Wilson Witzel

O Novo Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, voltou a confirmar nesta terça-feira (30) que sua missão é combater os criminosos que ostentam fuzil dentro ou fora das favelas no Rio e principalmente na Baixada Fluminense.





Segundo o ex-juiz federal, que a partir de janeiro assume a cadeira para governar o Estado, o policial será treinado para isso, ele ainda enfatizou que irá pedir o prolongamento das tropas no Rio e também pediu com urgência para fazer total levantamento de quantos “snipers” – atiradores de elite – existem em unidades especiais das polícias Civil e Militar.





Para não cometer erros, Witzel ainda afirmou sobre os Policiais que terão autonomia no “abate”, eles serão separados e treinamos para isso. O Governador foi questionado sobre pessoas inocentes que já morreram dentro de favela por um simples guarda-chuva ou furadeira, objetos que foram confundidos com armas. Witzel rebateu e disse que os policiais que estavam nestas missões, eles não estavam preparados, onde também complementou dizendo que irá colocar mais 3 ou 4 mil policiais trabalhando nas ruas.





Wilson terá uma prova de resistência do crime pela frente, onde as cidades da Baixada Fluminense só vem aumentando a criminalidade. O tráfico vem desafiando os policiais descendo para o asfalto e praticando séries de assaltos para todos os cantos. Não tem um dia que passa, sem alguém ser executado. Barricadas são colocadas nos principais acessos de comunidades para impedir ação policial. Condomínios de conjunto habitacionais do minha casa minha vida estão quase todos tomados por bandidos que expulsam os moradores e assumem os imóveis. A Rodovia presidente Dutra, a Washington Luís e o Arco Metropolitano, já não tem dia ou hora certa para ocorrer arrastões, mostrando que de fato que o Governador eleito terá um grande desafio pela frente.