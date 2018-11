ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

O sinistro foi registrado por volta das 12:00h de ontem, no cruzamento da Rua Coronel José Silvestre com Rua Ernesto Marinho, em frente à Igreja dos Mórmons e a 100 metros do prédio da Prefeitura de Sobral. Infelizmente, mais um acidente envolvendo veículos. Dessa vez, uma motocicleta e um carro que, evadiu-se do local. O motoqueiro, não identificado no momento, ficou em estado inconsciente e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa.





O fato é que acidentes com veículos nesse cruzamento são bastante comuns, praticamente todo mês tem duas ou mais ocorrências vitimando e/ou mutilando pessoas. O local, mesmo ficando a apenas 100 metros do gabinete do Prefeito, continua sendo um ponto crítico e as autoridades nada fazem para resolver o problema. Os guardas municipais, assim como o SAMU, sempre são acionados, fazem seus registros e procedimento necessários, vão embora. Os acidentes continuam e nada mais é feito, é mais um claro exemplo do descaso das nossas autoridades para com a vida dos cidadãos contribuintes!





Em tempo





A população quer saber até quando esse descaso irá permanecer?