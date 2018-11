Aos 57, morre Stephen Hillenburg, o criador de "Bob Esponja"

Animador sofria de esclerose lateral amiotrófica. Ele criou personagem em 1984, quando dava aulas de biologia marinha.

Stephen Hillenburg, animador que criou o personagem Bob Esponja Calça Quadrada, morreu nesta segunda-feira (27) aos 57 anos, informou a Nickelodeon, que produz o desenho.





Hillenburg revelou em março do ano passado ter sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Segundo a emissora, a doença causou a morte do animador.





"Stephen imbuiu 'Bob Esponja Calça Quadrada' com um senso de humor único e inocência, que trouxeram alegria a gerações de crianças e famílias em todos os lugares", disse a Nickelodeon em um comunicado.





"Seus personagens totalmente originais e a Fenda do Bikini permanecerão como um lembrete do valor do otimismo, da amizade e do poder sem limites da imaginação."





O animador criou a versão inicial de Bob Esponja em 1984, quando dava aulas de biologia marinha no Orange County Ocean Institute (hoje Instituto Ocean), na Califórnia. A face mais conhecida do personagem, com a famosa calça quadrada, surgiria anos depois.





O primeiro episódio do desenho foi ao ar em 1999. Desde então, quase 250 episódios já foram exibidos. A série já foi traduzida para mais de 60 idiomas.





Hillenburg era um admirador do mundo submarino desde criança, quando era fã dos filmes do oceanógrafo francês Jacques Cousteau (1910-1997).









Herói ingênuo





Durante uma visita ao Brasil em 2010, Hillenburg falou ao G1 sobre seu personagem.





"Bob Esponja é um ingênuo. É o arquétipo do personagem que esteve por aí sempre, ou seja, o personagem que se comporta como uma criança. Eu gosto de personagens como os de 'O gordo e o magro'. São sempre personagens infantis, num mundo de adultos."





Na época, ele contou que, ao iniciar o desenho, imaginava que alcançaria públicos de diferentes idades. "Nós apenas tentamos rir enquanto escrevíamos as histórias", lembrou.





"E depois olhávamos para saber se era apropriado para as crianças. E eu acho que grande parte do humor vem da personalidade [dos personagens]. São apenas personagens engraçados fazendo coisas bobas."





Sobre os outros personagens que habitam a Fenda do Bikini, Hillenburg comentou que Patrick, melhor amigo de Bob, "não é ingênuo, mas burro".





"Os dois juntos [Patrick e o protagonista] são perigosos porque ambos acham que são gênios. Bob Esponja nunca percebe o quão burros eles são, Patrick acha que Bob é o melhor cara".





Já o senhor Sirigueijo, patrão de Calça Quadrada no Siri Cascudo, foi inspirado num chefe que Hillenburg conheceu quando trabalhou num restaurante de frutos do mar. "Eu não acho que o senhor Sirigueijo seja mal, ele é um grosso."