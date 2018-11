Assaltantes de banco trocam tiros com a PM na divisa Ceará-Pernambuco

Quadrilha planejava atacar um banco na cidade de Mauriti. Um bandido morreu.



Uma troca de tiros entre policiais militares e bandidos fortemente armados ocorreu no começo da madrugada desta quinta-feira (29) na Região do Cariri, no Sul do estado, já próximo da divisa com Pernambuco. Um dos criminosos tombou morto e o restante do bando está sendo caçado numa operação que reúne equipes do Batalhão de Divisas e patrulhas do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque da PM cearense. A PM de Pernambuco foi acionada também.





O confronto ocorrido na madrugada aconteceu entre os Municípios de Milagres e Mauriti (a cerca de 500Km de Fortaleza). Criminosos em diversos carros estariam seguido do interior de Pernambuco para a cidade de Mauriti, onde, provavelmente, iriam explodir uma agência bancária, mas no caminho se depararam com a Polícia Militar do Ceará, resultando no tiroteio.





No confronto, um bandido morreu e outros dois estão feridos no matagal. Um cerco está sendo feito na região com o apoio de um helicóptero deslocado da base de apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) em Juazeiro do Norte.





Os batalhões de Divisa e do Policiamento Rodoviário estadual (BPDIV/BPRE) também estão na operação e um dos veículos ocupados pelos criminosos é um Golf, tomado de assalto no Distrito de Rosário, na zona rural de Milagres. Outro veículo que está sendo procurado é uma caminhonete modelo Amarok com placas de Serra Talhada (PE).





Segundo as últimas notícias colhidas, não há PMs feridos no confronto. Os bandidos baleados estão sendo caçados em um matagal, mas a Polícia já apreendeu armas e recuperou o carro roubado.





Outro caso





Há uma semana, sete bandidos, componentes de uma quadrilha interestadual de assaltantes de bancos, morreram num confronto com policiais militares na zona rural do Município de Russas, na Região do Vale do Jaguaribe (a 163Km de Fortaleza). O bando planejava atacar um carro-forte que seguia pela estrada que liga os Municípios de Russas e Quixeré para, em seguida, alcançar a BR-116.





A quadrilha estava armada com fuzis, explosivos e coletes à prova de balas. Na operação, agentes da Coordenadoria de Inteligência (Copin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do BPChoque, trocaram tiros com os ladrões na ponte do Rio Jaguaribe no Ramal de Flores, em Russas. Os bandidos mortos eram do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte.





A operação foi comandada pelo coronel PM Aginaldo Oliveira, chefe do Comando do Policiamento Especializado (CPE), da PM cearense. Cinco fuzis, uma espingarda de calibre 12 (escopeta), uma pistola, munição, explosivos e coletes à prova de balas, além de vários veículos, foram apreendidos. (CN7)