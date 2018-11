Balanço final da Operação Anjos da Lei no Ceará resulta na condução de 90 pessoas para delegacias do Estado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, nessa terça-feira (13), a Operação Anjos das Lei, com objetivo de combater o tráfico de drogas dentro e/ou nas proximidades de escolas públicas e privadas do Estado. As ações em território cearense compreenderam todas as regiões do Estado, onde foram mobilizados 627 policiais civis. O balanço final da operação no Ceará registrou 90 pessoas conduzidas às unidades policiais na Capital e no Interior. Armas, munições, drogas e dinheiro foram apreendidos durante as ações desencadeadas, ao longo dessa terça. Todos os detalhes foram apresentados em coletiva de imprensa, na manhã desta quarta-feira (14), na Delegacia Geral da Polícia Civil do Ceará, no Centro de Fortaleza.





A Operação Anjos da Lei foi desencadeada, simultaneamente, nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, com foco no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, incluindo ações de rua com apuração de denúncias e prisões em flagrante. Essa é a quarta operação de âmbito nacional realizada pelo Sistema Único de Segurança Pública (Susp), sob coordenação do Ministério da Segurança Pública.





No Ceará, as ações para cumprimento de mandados judiciais e a realização de flagrantes resultaram em 90 conduções às delegacias do Estado. Foram 69 presos por mandado e 13 prisões em flagrante. Foram realizados ainda oito atos infracionais em desfavor de adolescentes. Durante as ações, também foram apreendidos 2 kg de cocaína, sete armas, dois veículos e seis aparelhos celulares. As delegacias de cada município, bem como as unidades especializadas, seguem com as investigações acerca da traficância de entorpecentes no Estado e no envolvimento de outros suspeitos.





Dados nacionais





O balanço da operação foi encerrado com a realização de 745 procedimentos em delegacias da Polícia Civil de todos os estados e do Distrito Federal. No total, foram 326 prisões por mandado, 279 presos em flagrante, 18 recapturas de foragidos da Justiça e 122 adolescentes foram apreendidos. Quanto às armas, foram recolhidas 394 unidades de diversos calibre. Cerca de 772 kg de maconha, crack e cocaína foram apreendidas em todo o Brasil, além de 33 veículos, 205 celulares e uma quantia superior a R$ 118 mil. A Operação Anjos da Lei empregou 5.277 policiais civis no país.





O nome da operação faz referência ao filme norte-americano “Anjos da Lei”, no qual dois policiais se infiltram em instituições de ensino para identificar a origem das drogas que circulam em ambiente escolar e proteger os estudantes contra as drogas. O nome também faz referência “à proteção às crianças que são anjos que merecem ser protegidos pela Lei”.