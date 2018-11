Bandidos atacam cidade de Catunda e explodem caixa eletrônico do Bradesco na madrugada

Uma quadrilha fortemente armada atacou a cidade de Catunda (a 256Km de Fortaleza) na madrugada desta terça-feira (27) e explodiu o caixa eletrônico da agência do banco Bradesco. Os bandidos dispararam tiros contra a sede do Destacamento da Polícia Militar e fugiram em direção ao vizinho Município de Santa Quitéria. Um cerco policial está sendo realizado naquela região.





Segundo o relato de moradores da cidade de Catunda, o ataque dos assaltantes ocorreu poucos minutos depois das 2 horas da madrugada, quando praticamente não havia ninguém nas ruas do Centro. Uma caminhonete Hilux, prata, transportava a maioria dos assaltantes.





Os bandidos se dividiram em dois grupos. Enquanto parte do bando se encarregava de entrar na agência bancária e colocar artefatos explosivos no caixa eletrônico, outra parte da quadrilha se dirigiu ao prédio onde funciona o Destacamento da PM e passou a disparar tiros para impedir que os policiais militares de plantão evitassem o roubo.





A Polícia não informou se a quadrilha teve êxito no ataque bancário. Cápsulas de balas de pistolas e de escopetas foram encontradas na calçada do banco e na frente do Destacamento da PM. Apesar de muitos tiros e da explosão do equipamento bancário, não há notícias de pessoas feridas ou mortas.





Fuga





Após o crime, a quadrilha fugiu em direção a Santa Quitéria e não ainda localizada pela PM. Reforços do batalhão da cidade de Canindé (4º BPM) e de Crateús (8º BPM) estão sendo mobilizados na operação de caça aos criminosos. Uma equipe do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), também está participando das buscas.





Na mesma região, a Polícia já registrou, neste ano, ataques bancários semelhantes nas cidades de Monsenhor Tabosa e Tamboril, vizinhas a Catunda. As autoridades suspeitam que são ações de uma mesma quadrilha.





