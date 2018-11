Batalhão Raio bate recorde e alcança 2 mil armas de fogo apreendidas em 2018

Hoje, o Batalhão está presente nas ruas da Capital e de mais 40 cidades cearenses.

Os números impressionam. As estatísticas das operações realizadas pelo Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) neste ano de 2018 já bateram o recorde de 2017. Mais de duas mil armas de fogo já foram apreendidas no Ceará, além de 3.689 prisões efetuadas. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Segundo órgão, até setembro, as equipes do BPRaio haviam apreendido 1.647. Em outubro e novembro o ritmo das apreensões não caiu e no último dia 14 (quinta-feira), véspera do feriado da Proclamação da República, a arma de número 2 mil foi confiscada pelo BPRaio, um revólver de calibre 38 que estava nas mãos de um bandido localizado em um condomínio no bairro Araturi, no Município de Caucaia. Em 2017, o Raio apreendeu em todo o ano, 1.401 armas de fogo e efetuou 3.179 prisões.





Hoje, o Batalhão Raio é composto por mais de dois mil homens e está presente em Fortaleza e mais 40 cidades da Região Metropolitana da Capital e no Interior. A unidade de elite da PM conta com 212 equipes, que utilizam no patrulhamento diário das cidades 1.340 motocicletas e 74 viaturas de condução de presos.





O comandante do BPRaio, coronel PM Márcio Oliveira, explica que um dos fatores para o grande número de apreensões se deve ao processo de interiorização do batalhão. “Nossos policiais se empenham ao máximo no tocante às abordagens, objetivando tirar de circulação não só as armas de fogo, mas drogas e indivíduos com mandados de prisão em aberto e outros infratores apanhados em flagrante. Essa mais de duas mil armas supera em muito as 1.401 apreendidas em 2017, um recorde de apreensões, uma quantidade elevada se comparada às realizadas no restante do País”, acentuou.





Veja a seguir os números do Batalhão Raio em 2018:





2.000 armas de fogo apreendidas





3.649 prisões efetuadas





2.000 policiais na tropa/efetivo





1.340 motocicletas na frota do batalhão





74 viaturas na frota do batalhão





40 cidades sendo patrulhadas, além da Capital





212 patrulhas (equipes) em atuação no estado





