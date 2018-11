BOMBA! MINISTÉRIO PÚBLICO PEDE AFASTAMENTO DE JÚLIO CÉSAR (SECRETÁRIO DE IVO GOMES)

Júlio César da Costa Alexandre é homem forte do prefeito de Sobral.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em Sobral, pede o afastamento do secretário Municipal de Direitos Humanos, Júlio César da Costa Alexandre, e a devolução de R$ 671 mil aos cofres públicos.





Isso se deve porque o homem de Ivo “exercia acúmulo indevido de cargos públicos” em gestões anteriores, trabalhando, ao mesmo tempo, como professor da Universidade Vale do Acaraú, professor municipal e secretário de Educação.





Em tempo





Júlio César se elegeu vereador em 2016, mas o prefeito Ivo Gomes o tirou da Câmara para ser secretário de seu governo.





Em tempo II





Ivo sabia da vida pregressa de Júlio, mesmo assim, fechou os olhos e assumiu o risco.