BPRaio prende seis em operação em Caucaia; cidade teve tiroteio em bar com cinco feridos

Uma operação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar, resultou na prisão de seis suspeitos entre a noite da última segunda-feira, 26, e a manhã desta terça-feira, 27, em Caucaia, de acordo com a Secretaria da Segurança. Na segunda-feira, um homem chegou a pé e baleou cinco pessoas em um bar no Bairro Picuí na segunda.



A reportagem do Sistema Verdes Mares apurou junto à Polícia Civil que três dos seis presos são suspeitos de participar do ataque ao bar, também em Caucaia. Eles foram abordados enquanto trafegavam em um táxi no Bairro Conjunto Metropolitano.



Os presos são os passageiros foram identificados como Antônio Elianderson Guedes Farias (31), com passagens por receptação; Nailton Pessoa Aragão Sousa (18), sem antecedentes; e Yuri Alves Fernandes (18). Com o grupo, os policiais encontraram duas pistolas calibre 380 e um facão. O condutor também foi preso mas foi liberado após pagamento de fiança, conforme a Polícia Civil.



Bairro Metrópole



As outras duas prisões foram realizadas no bairro Metrópole e os suspeitos foram presos por suspeita de tráfico de drogas na região e porte ilegal de arma de fogo, segundo a secretaria.



A primeira delas foi no início da madrugada, no bairro Metrópole, por volta das 0h de segunda-feira (26). A equipe especializada estava patrulhando, quando recebeu uma denúncia anônima informando que uma pessoa estaria realizando tráfico de drogas. Os militares foram até ao local, um apartamento, e foram recebidos por João Barbosa Lourenço (20). Ele confessou que tinha uma arma escondida em casa, dentro de um travesseiro. Diante das informações, os policiais localizaram o revólver, calibre 32, municiado com quatro munições.



Os militares seguiram com as buscas pela região e localizaram e encontraram pasta base de cocaína, balança de precisão, pó branco e saquinhos plásticos, que são utilizados para embalar drogas no apartamento de outro suspeiro. Além dos entorpecentes, os militares encontraram uma arma, calibre 38, municiada com quatro munições. A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.



O crime no bar



Segundo a Polícia Civil, um suspeito chegou a pé no bar no local e fez vários disparos de arma de fogo contra as vítimas.



As vítimas são uma mulher 27 anos, atingida na mão; outra, de 46 anos, baleada nas pernas e dois homenes atingidos, um atingidos na perna e o outra nas nádegas. O caso mais grave foi o da dona do bar, de 47 anos, atingida nos braços e tórax. A polícia ainda investiga se outras pessoas têm participação no crime.

Fonte: Diário do Nordeste