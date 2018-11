CAMOCIM-CE: ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS DEIXA UM EM ESTADO GRAVE

Por volta das 20h45 de ontem, sexta-feira 25, um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou uma pessoa em estado grave aqui em Camocim.

De acordo com o apurado pelo blog Camocim Polícia 24h, o ex-prefeito de Granja identificado como Francisco Geovane trafegava em sua Hilux prata entrando na cidade de Camocim pelo CE-085, próximo ao “Marco Jornaleiro”, quando se envolveu em uma colisão frontal com um veículo Amarock conduzido por um homem identificado como Raimundo Félix que trafegava sentido Camocim/Barroquinha. De acordo com o Sr.Geovane, o condutor da Amarock entrou na faixa contrária e aparentava sinais de embriaguez.





A colisão foi muito violenta e fez com que o pneu dianteiro da Hilux sacasse fora e a Amarock descesse o asfalto, no entanto, os condutores sofreram apenas pequenas escoriações. Minutos depois um motociclista identificado como Haroldo Rodrigues de Miranda, 36 anos, o qual trafegava em uma moto Honda CG Titan de cor preta, não atentou ao veículo Hilux que estava atravessado na pista e colidiu violentamente com parte da traseira, ocasionando várias lesões em seu corpo. A vítima foi socorrida por uma ambulância que passava no local para o Hospital Deputado Murilo Aguiar sendo transferido em seguida para a Santa Casa de Sobral em estado grave. Policiais da Força Tática e da PRE de Granja estiveram no local e tomaram as providências cabíveis.





Fonte: Camocim Polícia 24 hs