Campanha de Vacinação Antirrábica inicia neste sábado (24/11)

A Campanha de Vacinação Antirrábica canina e felina começa neste sábado (24/11) e segue até 23 de dezembro. Devem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade. Todos os bairros de Sobral contarão com postos de vacinação, além de pontos de apoio que irão funcionar em locais específicos, das 8h às 17h.





"Ano passado conseguimos superar a meta e alcançamos 101,63% do que era estabelecido pelo governo do Estado, em números absolutos essa porcentagem corresponde a 32.458 cães. Esse ano a meta do município de Sobral é imunizar 34.989 cães e 33.180 gatos”, lembrou Gerardo Cristino, secretário da Saúde.





Caso o dono não posso levar o animal para o "Dia D" da campanha, os animais poderão ser vacinados na Unidade de Vigilância de Zoonoses (Rua Finlândia, nº 201, Parque Silvana II), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.





Outras informações: (88) 3611 2219.

Locais que terão postos de vacinação no "Dia D" AQUI