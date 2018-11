Carlos do Calisto se credencia para ser futuro presidente da Câmara de Sobral

O vereador Carlos do Calisto (PDT) saiu vitorioso no primeiro embate, para a escolha do nome e ganha o aval do prefeito Ivo Gomes para ser o sucessor de Paulo Vasconcelos na presidência da Câmara de Sobral. Em reunião realizada na noite de segunda-feira, com o prefeito Ivo, Carlos do Calisto apresentou uma lista com oito nomes de apoiadores; Rogério Arruda, o mais forte dos três - obteve três votos e Paulão apenas dois. Agora, Carlos do Calisto vai trabalhar para formar a chapa que irá concorrer a eleição que transcorre no dia primeiro de dezembro.





Como não conseguiu a votação necessária para ser o candidato à presidência, Rogério Arruda - do Partido Progressistas, deverá deixar a Mesa Diretora e se dedicar mais aos problemas do distrito do Jordão.





O anuncio da vitória do Carlos do Calisto, saiu por volta das 23h.