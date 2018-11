CARNIFICINA - Violência no feriadão de Finados deixa 48 pessoas mortas no Ceará

Ao menos, 36 pessoas foram assassinadas e outras 12 morreram em conseqüência de acidentes de trânsito no Ceará durante o feriadão de Finados, período compreendido entre a última sexta-feira (2) e a madrugada desta segunda-feira (5), totalizando 48 mortes violentas. A maioria dos casos ocorreu no Interior. O balanço, porém, ainda é parcial.





Na madrugada desta segunda, por volta de 3 horas, duas pessoas foram assassinadas e uma terceira ficou ferida. O crime ocorreu na cidade de Ibicuitinga, no Sertão Central (a 190Km de Fortaleza). Segundo apurou a Polícia, as vítimas foram surpreendidas pelos criminosos dentro de uma residência localizada próxima ao entroncamento da Avenida José Furtado com a rodovia estadual CE-265.





Dois homens encapuzados invadiram a casa onde havia cinco pessoas e balearam três delas. Dois homens foram atingidos com diversos tiros de pistola e morreram no local. Um terceiro foi ferido e socorrido para o Hospital Municipal de Ibicuitinga. Uma quarta pessoa conseguiu fugir e pediu socorro à vizinhança. Até agora, nenhum suspeito foi preso. Os dois homens mortos foram identificados pela Polícia como José Janderson de Sousa Silva, 21 anos; e Danilo Pereira da Silva, 22.





Balanço





Em Fortaleza, sete pessoas foram assassinadas nos bairros João XXIII, Bonsucesso, Parquelândia, Jardim América e Paupina. Nos dois últimos bairros, ocorreram duplos homicídios no domingo.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 9 assassinatos que ocorreram nos seguintes Municípios: São Gonçalo do Amarante, Horizonte, Maracanaú (2 casos), Aquiraz, Pacatuba, Chorozinho e em Guaiúba (duplo homicídio).





No Interior Norte aconteceu o maior número de assassinatos no feriadão. Foram 14 mortos entre a sexta-feira e o domingo, nos seguintes Municípios: Sobral (três casos), Forquilha (2), Marco (duplo homicídio), Reriutaba, Massapê, Paracuru, Novo Oriente, Madalena, Viçosa do Ceará e Tejuçuoca.





No Interior Sul, outras seis pessoas foram mortas. Além do duplo homicídio ocorrido já na madrugada desta segunda-feira em Ibicuitinga, a Polícia registrou homicídios também em Juazeiro do Norte (3 casos) e no Crato.





Acidentes





Doze pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o feriadão. Os desastres ocorreram nos seguintes Municípios: Ocara, Granja, Ibaretama (dois mortos), Pentecoste, Icó, Horizonte, Ipu, Orós (dois mortos), Alto Santo e Ubajara. Cinco das vítimas fatais eram ocupantes de motocicletas.





Com informações do Blog do Jornalista Fernando Ribeiro