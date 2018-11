Casca de Jabuticaba previne contra diabetes e gordura no fígado

Pesquisadores da Unicamp, a Universidade de Campinas, descobriram que o extrato da casca da jabuticaba é capaz de prevenir o pré-diabetes e o acúmulo de gordura no fígado. E faz bem ainda para quem passou da meia-idade.





As análises químicas do extrato demonstraram que o composto possui um alto teor de compostos fenólicos, como as antocianinas, presentes também no vinho tinto, com efeitos positivos no metabolismo orgânico.





“Observamos que a ingestão do extrato da casca da jabuticaba por camundongos envelhecidos, submetidos a uma dieta com alto teor de gordura, também causou a diminuição no ganho de peso e da dislipidemia, que é o aumento de gordura no sangue”, disse Valéria Helena Quitete, coordenadora do projeto no Instituto de Biologia da Universidade.





(Só Notícias Boa)