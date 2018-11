Ceará em pauta: Deputado Moses se encontra com futura Ministra da Agricultura, em Brasília

Na manhã da última quarta-feira (28), o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou de um encontro com a deputada federal e futura Ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM/MS), no Centro Cultura do Banco do Brasil, em Brasília, local onde a equipe de transição do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, está trabalhando.





Durante o encontro, o parlamentar cearense tratou de pautas importantes para o desenvolvimento do Estado. “Foi uma conversa amistosa com a futura Ministra. Apresentei propostas sobre o enfrentamento à seca, que venho defendendo desde o início de meu mandato. Ela se mostrou atenta e sensível à causa. Ainda tratamos sobre investimentos que promovam a agricultura no país”, destacou Moses Rodrigues.





Após o encontro, Moses retornou para o Congresso Nacional onde participou de reuniões nas Comissões de Educação e Orçamento.