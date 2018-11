CHACINA: Três pessoas são mortas e uma é baleada em Marco/CE

Uma verdadeira chacina foi registrada na noite desta terça-feira (20) na localidade de Santa Rosa, município de Marco, segundo informações obtidas pelo Portal Vale do Acaraú, um grupo criminoso formado por varias pessoas teria cercado um imóvel na referida localidade.





Os acusados após invadirem a casa, assassinaram com vários tiros as pessoas identificadas como Manuel Luis dos Santos, 20 anos, e seu irmão identificado como Jose Mateus dos Santos, 17 anos, ambos naturais do Marco e com residência na localidade de São Gonçalo, zona rural de Bela Cruz.





A terceira vitima foi identificada como Antonio Narcisio da Silva Junior, 24 anos, natural de Morrinhos, e residente na localidade de Aroeira, zona rural de Acaraú.





Uma quarta pessoa um adolescente de 12 anos, foi baleado no pé pelos acusados que em seguida fugiram do local sem levar nada. A policia foi acionada por populares apenas na manha desta quarta (21) onde foi ao local e após confirmar o caso, socorreu o jovem baleado ao hospital publico local, bem como resguardou local de crime ate a chegada da pericia forense e rabecão de Sobral para procedimentos legais cabíveis.





As motivações para o crime brutal são desconhecidas pelas autoridades. O caso deverá ser apurado pela polícia civil.





Qualquer pessoa pode auxiliar os trabalhos da policia, enviando denuncias anônimas que levem a prisão dos acusados, através dos números 190 e/ou (88) 3663-1399, não é preciso se identificar.









Em Tempo

Autoridades no município de Marco, apuram ainda um suposto sumiço de um rapaz conhecido pelo apelido de B, onde o mesmo teria sido provavelmente sido levado por pessoas desconhecidas nesta terça-feira (20). A família encontra-se desesperada sem noticias de seu paradeiro.





Fonte: Portal Vale do Acaraú