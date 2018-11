Colaboradores do UNINTA participam de Formação em Desenvolvimento Humano

A Gestão de Talentos do Centro Universitário (UNINTA) está promovendo, desde o início do mês de novembro, o treinamento “Formação em Desenvolvimento Humano – Performance”, direcionada aos secretários(as) da instituição. A Psicóloga Me. Rivalina Fernandes e a especialista em Português Silvana Cândido ministram as aulas.





A programação do curso traz módulos de autoconhecimento, português, organização aprendente, relacionamento interpessoal e atendimento ao cliente, além do workshop “Estratégias de impacto nos processos organizacionais”. Os temas foram selecionados com o objetivo de aperfeiçoar, modernizar e sincronizar o trabalho do secretariado.





De acordo com a Profa. Rivalina Fernandes, “o foco no desenvolvimento humano, atendimento de excelência e qualidade para alunos, professores e colaboradores, foram temas em destaque”. A iniciativa foi idealizada pela Gestão de Talentos e acolhida pelos Gestores da Instituição.