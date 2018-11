COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS É REGISTRADA NA BR 222, ENTRE TIANGUÁ E PI

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta (28), na BR 222, logo após a entrada da Comunidade de Val Paraíso, no trecho que liga Tianguá ao Estado do Piauí. O acidente envolveu um veículo Saveiro, de cor prata, que bateu na traseira de um caminhão.





O condutor da Saveiro foi identificado como Moab dos Santos Barros, 24 anos, residente em Belém-PA, o qual foi atendido pelos profissionais da equipe do Resgate de Tianguá. De acordo com informações dos socorristas, o motorista do veículo sofreu apenas escoriações, sendo então conduzido ao hospital de Tianguá para avaliação médica.





