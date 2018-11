CRIME BÁRBARO É REGISTRADO NA CIDADE DE COREAÚ/CE

Um crime com requintes de crueldade foi registrado na data de ontem (12), na cidade de Coreaú.





Um homem identificado por Júnior, foi brutalmente assassinado com pedradas e facadas na cabeça. O corpo do homem foi encontrado no bairro São Francisco.





Os autores do crime fugiram e não foram localizados pela Polícia.





Uma equipe da Perícia esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





Fonte: Sobral 24 horas