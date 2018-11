Curso de Felicidade chega à 3ª universidade brasileira

Depois da UnB, em Brasília e da UFSM, no Rio Grande do Sul, agora a disciplina de Felicidade vai chegar à primeira universidade do Nordeste, a UFPI, Universidade Federal do Piauí.





A ideia, proposta pela professora, Doutora em Física, Carla Eiras, foi aceita pelo departamento de Engenharia de Materiais e será implantada a partir do próximo semestre.





“Além da questão da grande evasão do curso, a gente percebe que os alunos ficam muito isolados, ansiosos, com depressão. Alguns até me procuravam para conversar e chegavam a falar de suicídio”, disse a docente, que é coach em carreira acadêmica e estudiosa da área de desenvolvimento humano.