DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Moradores da localidade Recreio denunciam um esgoto a céu aberto, causando transtornos à população.

Confira a reclamação na íntegra:

"Gostaria de pedir aos órgãos responsáveis de Sobral, no distrito de Recreio, pertencente a Sobral, próximo a Rafael Arruda. Há muitos anos uma casa na rua Assembleia de Deus, vem causando transtornos a polução com esgoto a céu aberto que sai da casa e toma de conta da rua, trazendo doenças, muita lama, onde até mesmo n podendo passar pedestre devido o esgoto que sai dessa casa. Alô prefeitura, olha esse descaso q a população vem sofrendo a anos. A vigilância sanitária olha p nois, venham fazer uma visita e resolver problema n aguentamos mais o prefeitinho do lugar faz vista grossa só sabe olha p povo tempo de pedir votos."