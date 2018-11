DENÚNCIA DO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ/CE

"Amigo sou de sítio socorro município de Massapê e aqui representando a comunidade gostaria de fazer este apelo ao blog q vem ajudando bastante com as divulgações... Aqui passa todos os dias mais de 100 crianças para escola onde é um risco para o transporte escolar e no inverno n sobe ônibus d maneira alguma e as crianças descem a pé e se arriscam aí passando quando o rio está cheio... Gostaria fazer a cobrança ao senhor prefeito de Massapê Jaques Albuquerque e os vereadores q aqui foram representados... Queremos uma resposta deles pq dizem q foi licitado a obra mais n sai do papel e a preocupação é q o inverno tá chegando e agente já se apavora pq o rio é pesado ... Desde já agradeço imensamente sua atenção.