DENÚNCIA: LIXO TOMA CONTA DE SOBRAL

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com os moradores da rua 05, na Cohab 2.

Confira a reclamação do internauta:

"Eu sou morador aqui da rua 05 Cohab 02. Venho aqui com indignação falar sobre o descaso da prefeitura de Sobral, hoje faz 20 dias que os mesmos fizeram uma limpeza na rua, mais só fizeram juntar um grande volume de lixo em frente as casas e esqueceram de vir recolher, agora já tá acumulando lixo e para piorar o quadro hoje colocaram um gato morto em cima do lixo que a Prefeitura armazenou em frente as casas, venho por meio deste solicitar a ajuda do blog para que seja postado essa falta de respeito."