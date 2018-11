Deputado Moses consegue mais R$ 3 milhões para a Saúde de municípios cearenses

A semana começa com uma boa notícia para os municípios de Coreaú, Miraíma, Mucambo, Poranga e Santana do Cariri. O Ministério da Saúde oficializou o repasse de quase R$ 3 milhões para o custeio de saúde. Os recursos são indicação do deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE).

Para custeio da Atenção Básica foram destinados R$ 450 mil para Coreaú, R$ 507 mil para Miraíma, R$ 355 mil para Mucambo, R$ 854,5 mil para Poranga e R$ 500 mil para Santana do Cariri. Além da Atenção Básica foram destinados recursos para média e alta complexidade. Nessa modalidade foram repassados R$ 144,6 mil para Mucambo e R$ 145,5 mil para o município de Poranga.