Deputado Moses garante R$ 500 mil para construção do Centro do Artesão e Casa do Mel de Mucambo

A semana começa com uma boa notícia para os moradores de Mucambo, na região Norte do Ceará. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração, divulgou o pagamento no valor de R$ 500 mil para a construção do Centro do Artesão e Casa do Mel da cidade cearense. O valor foi garantido através de recurso de programação assegurando pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) e pelo Presidente do Congresso, Senador Eunício Oliveira (MDB/CE).





”O equipamento deverá beneficiar centenas de famílias que vivem da apicultura e do artesanato, e dessa forma, promover a economia regional”, destacou Moses Rodrigues. De acordo com a Prefeitura de Mucambo, o Centro do Artesão e a Casa do Mel serão construídos no bairro Alto do Cristo, na CE-253, que liga Ibiapina a Mucambo. No local, turistas poderão adquirir redes e artesanatos fabricados com palha, assim como poderão conhecer um pouco do processo de beneficiamento de mel de abelha.





A previsão é de que o equipamento seja entregue até o final do primeiro semestre de 2019.