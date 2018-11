Deputado Moses Rodrigues destina R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica de Forquilha

Na última segunda-feira, 12, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional confirmou o repasse de R$ 1 milhão para a pavimentação asfáltica do município de Forquilha. O recurso foi destinado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE).





“Forquilha é uma cidade-irmã de Sobral, minha terra natal, e essa aproximação exige mais responsabilidades. Com o apoio do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB/CE), destinamos recursos para obras importantes como a pavimentação asfáltica no distrito Salgado dos Mendes, construção de passagens molhadas, equipamentos de saúde, ambulância e gabinete odontológico, valores que somam quase R$ 2 milhões”, destacou Moses Rodrigues, autor dos requerimentos.