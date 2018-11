Deputado Moses Rodrigues garante recursos para pavimentação asfáltica de distritos de Viçosa do Ceará

Na tarde desta quarta-feira, 21, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Ministério da Integração, liberou o pagamento no valor de R$ 2,4 milhões para pavimentação asfáltica de distritos do município de Viçosa do Ceará. O valor é referente ao pagamento da terceira parcela, e foi garantido através de recurso de programação assegurado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) e pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB/CE).