"Dicionário de travestis" é tema de questão no ENEM

Uma das provas feitas pelos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5) foi a de Linguagens.





Entre as questões da prova, chamou atenção uma pergunta que abordava um dicionário criado somente para o vocabulário usado por travestis.





Eduardo Valladares, professor do Descomplica, disse que a questão pedia que os candidatos decodificasse o que era dito:





A prova não fugiu do padrão e trouxe uma cobrança perto do que é esperado. O aluno que lê bastante, está acostumado a essa cobrança do Enem e fez boa prova.





Como de costume, o Enem enfatizou nas questões uma coletânea de temas de interesse social, como racismo e violência contra a mulher.





Em uma pergunta sobre verbos no modo imperativo, a prova apresentou uma peça publicitária sobre violência contra a mulher.





Com informações do portal O Globo