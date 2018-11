Diplomação de Bolsonaro é antecipada por cirurgia

A diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi antecipada para o dia 11 de dezembro, em vez do dia 19 como estava previsto, em função da cirurgia que Bolsonaro terá que fazer no dia 12.





A intenção inicial do TSE era que a diplomação acontecesse no último dia previsto para a cerimônia, já que o TSE tem até o dia 15 do mesmo mês para analisar as contas de todos os candidatos eleitos.





No entanto, Bolsonaro terá que passar por mais uma cirurgia no dia 12, a terceira. Dessa vez, para retirar a bolsa de colostomia que o presidente eleito usa desde que recebeu uma facada, durante um ato de campanha, no início de setembro. Segundo declaração de Bolsonaro, depois da cirurgia ele terá que ficar uma semana em repouso.





O procedimento será feito no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Bolsonaro ficou internado depois do atendimento de emergência na Santa Casa de Juiz de Fora.





(Reportagem de Lisandra Paraguassu) / Yahoo

Foto: REUTERS/Adriano Machado