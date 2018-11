Dois mototaxistas estão entre 11 pessoas mortas no interior cearense em 48 horas

Os assassinatos aconteceram nas cidades de Crato e Acopiara e são misteriosos.

Onze pessoas foram assassinadas no interior cearense em apenas 48 horas. Os crimes de morte ocorreram entre quarta e quinta-feira (21 e 22) e entre as vítimas estão dois mototaxistas. A Polícia não descarta a hipótese de que as vítimas tenham sido eliminadas em acertos de contas do tráfico, além de rivalidades pessoais que geraram casos de pistolagem.





Na quarta-feira (21), foram registrados cinco assassinatos nos seguintes Municípios: Marco, Trairi, Acopiara e Crato. Em Marco, na zona norte do estado, um triplo assassinato ocorreu na madrugada, na localidade Sítio Santa Rosa, zona rural. Os irmãos José Matheus dos Santos, 17 anos; e Manuel Luís dos Santos, 21, foram assassinados a tiros, juntamente com Antônio Narcísio da Silva Júnior, 24.





A Polícia suspeita que os criminosos tenham ido ao local praticar uma chacina, pois além de matar os três rapazes, balearam um adolescente de 12 anos e sequestraram um jovem, que ainda está desaparecido.





Na quinta-feira (22), seis pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (caso de lesão corporal seguida de morte), Pacoti, Santana do Acaraú, Palmácia, Acopiara e Independência.





Mototaxistas





Dois mototaxistas estão entre os 12 mortos nos dois dias. O primeiro caso ocorreu na tarde de quarta-feira (21), no Município Do Crato, no Cariri. Cícero Dantas da Silva, 42, foi morto a tiros durante uma emboscada numa estrada vicinal de acesso ao Sítio Serrinha, na zona rural. A Polícia suspeita de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte), pois o assassino roubou a carteira com dinheiro e documentos da vítima.





No começo da tarde de quinta-feira (22), um motoqueiro, identificado como Adalécio Rodrigues de Melo, 34 anos, foi executado, a tiros, nas proximidades do Terminal Rodoviário da cidade de Acopiara, na região Centro-Sul do estado.





