Dr. Rafael Ponte é reeleito Presidente da OAB Subsecção Sobral

O Advogado sobralense Rafael Ponte, 35 anos, foi reeleito Presidente da Ordem do Advogados do Brasil - OAB Subsecção Sobral. A votação ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira, 28, na sede da entidade, localizada na sua sede regional, no bairro do Junco.





A vitória sufragada por 525 votos contra 257 do segundo colocado, reconduz Rafael ao cargo para o biênio 2019/2021. A disputa teve clima de campanha política e contou com forte engajamento da classe dos advogados dos cearenses. A todo, foram 800 votos computados em Sobral. Sendo 782 nominais, 10 bracos e 8 nulos.





Na mesma disputa, a classe elegeu o cearense Erinaldo Dantas como Presidente da OAB Ceará com expressiva votação de 2.048 indicações. Erinaldo e Rafael fizeram sobradinha na disputa.





O advogado Zenilson Coelho de Camocim, que fez campanha para o colega Rafael Ponte, posou ao lado do Presidente reeleito após a vitória de hoje em Sobral.





(Camocim Portal de Noticias)