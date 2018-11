É campeão! Fortaleza vence o Avaí por 1x0 e conquista o título da Série B

Gol da vitória saiu dos pés de Rodolfo, já nos acréscimos do segundo tempo. Vitória marca o primeiro do Leão do Pici no Campeonato Brasileiro.





O torcedor tricolor pode soltar o grito de campeão. O Fortaleza venceu o Avaí, em Florianópolis, por 1 a 0 e garantiu a primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 68 pontos e não pode mais ser alcançado. A vitória marcou o primeiro título do Leão do Pici no Brasileirão.





Depois de vários minutos sem muitas emoções, o gol da conquista histórica saiu dos pés de Rodolfo, que havia saído do banco ainda no intervalo da partida. O atacante recebeu na entrada da área, cortou o zagueiro e chutou sem chances para o goleiro Kozlinski.









Primeiro tempo





O jogo começou de forma lenta, com o Fortaleza esperando o Avaí para então sair no contra-ataque. Muito modificado, com 7 jogadores poupados pelo técnico Rogério Ceni, o Fortaleza começou a partida de forma mais cautelosa, esperando o Avaí no campo de defesa e buscando, com lançamentos longos para o ataque, sair em velocidade para surpreender a defesa do time catarinense.





Aos 9 minutos, o Fortaleza ainda levou um susto. Após um lançamento rasteiro pela esquerda, o lateral direito Tinga escorregou e forçou Max Wallef a sair da pequena área para cortar o lance, mas o goleiro do Leão acabou escorregando e soltando a bola. Wallef, no entanto, conseguiu se recuperar e acabar com o lance ofensivo antes da chegada do atacante do Avaí.





Aos 21 veio o primeiro lance de perigo a favor do Leão do Pici. Tinga cruzou a bola e Bruno melo subiu mais do que a defesa para cabecear, quase marcando o primeiro do jogo, mas a bola passou por cima das traves do Avaí.





Conquista





A partida seguiu sem muitos lances de perigo no segundo tempo. Com o gramado muito molhado, por conta da chuva, os jogadores tinham dificuldades em organizar as ações ofensivas dos dois lados. Mas aos 29 e 30 do segundo tempo, o zagueiro Ligger teve duas oportunidades de abrir o placar, em jogadas seguidas de escanteio. Na primeira, a bola bateu na trave depois do camisa 4 do Fortaleza finalizar o lance iniciado com um bom passe de Rodrigo Carvalho. Na segunda oportunidade, Ligger cabeceou com força, mas acabou parando em uma boa defesa de Kozlinski.





Nesse momento da partida, um empate sem gols já daria o título da Série B ao Fortaleza, já que CSA e Atlético GO haviam empatado em 0 a 0.





Mas aos 49 não teve jeito. Rodolfo invadiu a área e chutou colocado no canto de Kozlinski, que nada pode fazer para impedir o gol do Fortaleza. Sem muito tempo para reagir, o Avaí não conseguiu reverter o placar, garantindo a vitória do Fortaleza.





A conquista também marcou o primeiro título de Rogério Ceni como treinador.





Fonte: Diário do Nordeste