Edson Lima da banda Gatinha Manhosa sofre acidente em ônibus

O ônibus da banda do cantor Edson Lima da banda Gatinha Manhosa sofreu um acidente no município de Simplício Mendes, distante 130km de Picos no Piauí, na tarde desta sexta-feira (16). “Temos que agradecer a Deus por tudo que aconteceu. Naão lamentar por nada, pois estamos bem. Nós que estamos na estrada — o ônibus aqui esta deitado — estamos sujeitos a tudo. Fiquem tranquilo que o pior passou. Houve alguns arranhões com o pessoal da banda” declarou o Edson Lima no instagram.









Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender os membros da banda do cantor. Ainda não sabe sobre a dinâmica do acidente.