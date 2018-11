Eduardo fala em parceria com EUA contra crimes financeiros de ditaduras

Em visita à Casa Branca, o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu congelamento de bens de cubanos e venezuelanos.

Após se reunir com assessores do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, afirmou que estuda parcerias com os Estados Unidos para pesquisar crimes financeiros das “ditaduras venezuelana e cubana”.





De acordo com ele, há instrumentos de investigação do Brasil que dentro da chamada Convenção de Palermo contra o crime organizado podem ser usados contra Cuba e Venezuela.





Caminhando diante da Casa Branca, Eduardo Bolsonaro afirmou:





Existem diversos instrumentos que o Brasil por anos, de maneira proposital, não levou a sério. São instrumentos que estão à mão. O juiz Sérgio Moro sabe melhor do que ninguém sobre lavagem de capitais, combate ao crime organizado, convenção de Palermo. E junto com a equipe do embaixador Ernesto Araújo, tem muita coisa nessa área.





E acrescentou:





Se você for congelar tudo aquilo que remete e passa pelas ditaduras cubana e venezuelana, pode dar um calote muito grande nesses ditadores.