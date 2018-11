Enem 2018: Estudantes enfrentam 2ª etapa da prova e poucos se atrasam pelo País

Na primeira etapa, no último domingo (4), os jovens fizeram as provas de redação, português e ciências humanas, e mais de 1,3 milhão de candidatos dos 5,5 milhões de inscritos faltaram. Na manhã deste domingo, a taxa de visualização do Cartão de Confirmação da Inscrição superou os 89,5%.





Apesar de a abstenção ter tido o seu menor índice desde 2009, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) fez, nas redes sociais, uma campanha para que os ausentes participassem da segunda etapa. O Enem é uma das portas de entrada para 60% das universidades do País.





"Se você perdeu o primeiro dia de provas, em 4 de novembro, pode fazer as provas do segundo dia, 11 de novembro. Como o Enem também é uma autoavaliação, você poderá testar os seus conhecimentos e terá o seu resultado de maneira individualizada, por áreas de conhecimento", afirmou o instituto.





As provas deste domingo têm duração de 5 horas -- 30 minutos a mais que nas edições anteriores -- e terminam às 18h30 (hora de Brasília).





O gabarito oficial do Enem 2018 será divulgado até ‪14 de novembro e a previsão é que o resultado seja publicado em ‪18 de janeiro de 2019.

"Show dos atrasados"





Os portões se fecharam às 13h em ponto e quem esperava por mais um "show dos atrasados" nas redes sociais se frustrou. Neste ano, foram poucos os registros pelas redes de TV de estudantes chegando após o prazo.





Além da maior atenção dos jovens, que chegaram mais cedo, houve ainda o cuidado dos repórteres e cinegrafistas para não cair em "pegadinhas" de quem não ia fazer a prova mas queria garantir uns poucos minutos de fama. O resultado foi decepção nas redes, mas tranquilidade para os candidatos.









Foi a vez de os internautas chorarem no dia do Enem.





Mas teve esse estudante, que, em entrevista à Globonews em Recife, contou ter queimado os pés ao correr descalço para o local de prova. Não deu, mas ele não perdeu o bom humor.





Mas nem todo mundo nas redes estava torcendo pelo pior. O presidente Michel Temer mesmo, tuitou nesta manhã para desejar sorte aos candidatos.