Equipe da Diretoria de RH do UNINTA participa do 9° Congresso Administrar

Colaboradoras da Diretoria de Recursos Humanos (RH) do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram da 9° edição do Congresso Administrar, realizado pelo Grupo Administrar Educação Corporativa e Eventos LTDA, que aconteceu entre os dias 09 e 10 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.





O evento configura-se como o maior congresso de administração de empresas do país. De acordo com a organização, “o momento é uma ligação entre o cenário brasileiro na área de Administração de Empresas com a realidade dentro das organizações, gerando um impacto que influencia o desempenho dos seus participantes, aliado ao aprendizado aplicado em suas carreiras profissionais”.





A Diretora do RH, Elane Cristina, comentou sobre a importância da participação da equipe no congresso. “Uma das pautas abordadas que será muito produtiva para nós é a adaptação para as novas tecnologias. É interessante que a empresa busque se inteirar das coisas que estão se expandindo no mercado administrativo e com certeza iremos elencar vários métodos apresentados no evento aqui no UNINTA”, colocou.





Participaram do evento a Diretora do RH do UNINTA, Elane Cristina da Silva Fernandes, e as colaboradoras Damiana Lopes, Sabrina Silva, Andressa Braga, Cristiane Bastos, Gleiciana Mendes.