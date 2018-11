Estudantes de Direito do UNINTA visitam o Fórum Clóvis Beviláqua

Um grupo de 25 estudantes do curso de Direito do Instituto Superior de Teologia Aplicada (Inta), sediado em Sobral, realizou visita, na tarde dessa sexta-feira (09/11), ao Fórum Clóvis Beviláqua (FCB). Inicialmente, eles assistiram à palestra sobre a estrutura e o funcionamento do Judiciário estadual e visitaram as instalações do prédio, acompanhados por servidores da Seção de Capacitação (Secap) do Fórum.





Na ocasião, puderam esclarecer dúvidas e conhecer na prática o trabalho realizado por diferentes setores e especialidades de Varas que compõem a Justiça de 1º Grau em Fortaleza. Em seguida, acompanharam uma sessão de julgamento, integrante da programação do Mês Nacional do Júri, que acontece durante todo o mês de novembro.





O grupo foi acompanhado pela professora e gestora de extensão do curso, Emanuela Guimarães. Para ela, a visita auxilia os alunos a conhecerem melhor a realidade dos diferentes órgãos que compõem o sistema de Justiça e a decidirem a carreira que desejam seguir. “Sempre estamos procurando novos órgãos para firmar parcerias e trazer nossos alunos, para que eles possam conhecer um pouco do que os aguarda no futuro profissional, inclusive para ajudá-los na escolha da profissão que pretendem exercer depois de formados”, disse.





Para o aluno do segundo semestre Paulo César Alves Feitosa foi a primeira visita ao Fórum Clóvis Beviláqua. “Sempre tive a curiosidade de conhecer, mesmo antes de entrar no curso, e agora tivemos essa oportunidade. Fiquei muito impressionado com o tamanho do Fórum, com essa quantidade de setores, de Varas, e com todas as áreas em que a Justiça pode atuar. Esse conhecimento é uma grande contribuição para a formação acadêmica da gente”.