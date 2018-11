Ex-marido de Lulu Santos tem “cura gay” e vai se casar com bancária

O empresário Bruno Azevedo, ex-marido de Lulu Santos, encontrou o verdadeiro amor de sua vida. É que ele vai se casar com a atual namorada, a bancária Mayara Netto. As informações são do jornal Extra.





De acordo com a publicação, a união dos pombinhos vai acontecer no Rio e será celebrada pelo padre Fábio de Melo. Bruno, vale lembrar, foi casado por 14 anos com Lulu, mas decidiram se separar no ano passado, ficando apenas na amizade.





Ainda de acordo com a publicação, Bruno Azevedo ainda é empresário do cantor, que possui duas empresas em sociedade com Lulu Santos. O veterano, como se sabe, já tem um namorado e vivem trocando declarações de amor.