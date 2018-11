Feriadão da República no Ceará deixa 49 mortos em homicídios e acidentes de trânsito

Trinta e oito pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana prolongado em decorrência do feriado da Proclamação da República. Além disso, outras 11 morreram em conseqüência de acidentes de trânsito, totalizando 49 mortes violentas no período.





Entre as vítimas dos 38 assassinatos estão cinco mulheres. Duas foram mortas em Fortaleza, nos bairros Mondubim e Barra do Ceará; e outras três no Interior, nas cidades de Tauá, Juazeiro do Norte e Senador Pompeu.





Em Fortaleza, 11 pessoas foram assassinadas entre a madrugada de quinta-feira (15) e a noite do domingo (18), nos seguintes bairros: Edson Queiroz (2 casos), Aerolândia, Granja Lisboa, Boa Vista, Mondubim, Barra do Ceará, Planalto Ayrton Senna, Moura Brasil, Henrique Jorge e Itaperi.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), outras 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Maranguape (3), Maracanaú (3), Horizonte e Chorozinho.





No Interior Norte, foram registrados nove homicídios nos Municípios a seguir: Caridade (duplo homicídio), Pentecoste, Santa Quitéria, Crateús, Uruoca, Ipu, Santana do Acaraú e Boa Viagem.





No Interior Sul, sete pessoas foram assassinadas em Morada Nova, Crato, Tauá, Missão Velha, Senador Pompeu, Juazeiro do Norte e Pedra Branca.





Acidentes





Onze pessoas morreram em acidentes de trânsito em todo o estado, nos seguintes Municípios: Fortaleza (2), Limoeiro do Norte (2), Ipu, Ibaretama, Morada Nova, Tauá, Várzea Alegre, Ipaporanga e Penaforte.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro