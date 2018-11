Fernando Haddad perde na Justiça para Edir Macedo

Justiça manda o petista Fernando Haddad apagar vídeo em que o bispo Edir Macedo é chamado de "fundamentalista charlatão".





O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o candidato derrotado Fernando Haddad apague de suas redes sociais um vídeo em que o petista chama o bispo Edir Macedode “fundamentalista charlatão”.





Se descumprir a ordem judicial, Haddad deverá pagar multa diária de R$ 5.000.





No processo, Macedo acusa o petista de difamá-lo ao descrever Jair Bolsonaro como “o casamento do neoliberalismo desalmado representado por Paulo Guedes” e o “fundamentalismo charlatão do Edir Macedo”.