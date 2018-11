Fez o "impossível"! Com Lisca, Ceará garante permanência na Série A após empate do Sport

Vovô faz o que parecia impossível antes de Lisca "Doido" chegar: escapa do rebaixamento. Time tinha três pontos e era o lanterna na 9ª rodada, na chegada do técnico.

Após o empate em 0 a 0 entre São Paulo e Sport, o Ceará conseguiu o que parecia impossível em 2018: permanece na Série A do Brasileiro em 2019. Com Lisca "Doido", o Vovô teve uma arrancada incrível. O técnico fez a estreia antes da Copa do Mundo, dia 6 de junho, contra o Botafogo, no empate sem gols. Mas já havia chegado com um histórico de peso: em 2015, livrou o Ceará do rebaixamento à Série C do Brasileiro, na campanha histórica que o deixou com bom relacionamento com torcedores e diretoria.





Quando Lisca foi anunciado na 9ª rodada do Brasileiro, o Ceará estava na lanterna da Série A, com três pontos somados dos 27 disputados. Antes, Marcelo Chamusca e Jorginho haviam comandado o time. Lisca buscou fortalecer a defesa do Vovô, começou conquistando empates, tomando poucos gols. Aproveitou a parada para a Copa do Mundo e pôs ordem na casa. Organizou ataque, e chegou à série de triunfos do Ceará.





Na 25ª rodada, no triunfo sobre o Vitória, o Vozão chegou à 15ª posição e garantiu um feito importante no Brasileirão: pela primeira vez, após 23 jogos, o Ceará esteve fora da zona de rebaixamento.





No comando de Lisca, são 28 jogos, com 10 vitórias, 10 empates e oito derrotas. O Ceará se salva do rebaixamento na 13ª colocação, com 43 pontos. São 37 jogos, com 10 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Na rodada final do Brasileirão, o Alvinegro enfrenta o Vasco, no próximo fim de semana, na Arena Castelão, sonhando com a vaga na Sul-Americana.









Fortaleza parabeniza o "rival"





Nas redes sociais, o Fortaleza parabenizou o rival Ceará. Os dois vão se encontrar, já que o Tricolor do Pici está na elite em 2019.





- O Fortaleza parabeniza o @cearasc pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro em 2019. O futebol cearense fica mais forte com Fortaleza e Ceará na primeira divisão.