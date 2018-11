Forças da segurança cumprem mandados de prisão contra alvos da Operação Piranji nesta quinta-feira

Profissionais das forças de segurança pública do Estado deram cumprimento, na manhã desta quinta-feira (29), a 22 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão em desfavor de alvos de uma organização criminosa com atuação na Região Metropolitana de Fortaleza e Litoral Leste do Estado. A Operação Piranji foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), representado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os suspeitos foram presos nos municípios de Fortaleza, Cascavel, Fortim, Beberibe, Horizonte e Itaitinga.

Os 22 investigados foram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, por integrar organização criminosa armada e lavagem de dinheiro. No decorrer da investigação realizada pelo GAECO, em parceria com a Coin, foram apreendidos mais de 12 quilos de cocaína, 338 quilos de maconha, cinco quilos de crack e mais de R$ 50 mil em espécie, além da prisão de mais de 60 envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas. Os procedimentos estão sendo realizados em Fortaleza.





Ao todo, oito alvos foram presos e levados para realização de procedimento policial na sede da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), em Fortaleza. Foram presos por força de mandado de prisão: Wesley Roger da Silva Barbosa (22), Maria Ivanilda Fernandes da Rocha (50), Maria Valdélia dos Santos Moura (25), Cleciane da Silva Nascimento (21) – todos sem antecedentes criminais – e Lucivane Rodrigues do Nascimento (33), com passagem por tráfico de drogas. Além de cumprir os mandados, foram feitos um flagrante de posse irregular de arma de fogo em desfavor de Jorge Luis Leite de Melo (37), com passagem por tráfico de drogas; e dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por posse de droga contra Francisco Helio Lopes Ciríaco (51) e Diego Rodrigues de Lima (28), ambos não tinham antecedentes criminais. Quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos em unidades prisionais, em Itaitinga. Os procedimentos ainda estão sendo finalizados na sede da DCTD.





Os mandados judiciais foram deferidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e cumpridos com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS, além da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). A operação é decorrente de investigações iniciadas a partir de informações do comando da 3ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar à 2ª Promotoria de Justiça de Cascavel, sobre o cometimento de crimes de homicídios em decorrência do tráfico de drogas praticado em municípios do litoral leste do Estado, por um grupo criminoso com características de organização criminosa, na modalidade facção criminosa.





*Com informações da assessoria de comunicação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).