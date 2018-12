FOTO DO ÚLTIMO BEIJO DE MÃE EM SEU BEBÊ QUE FALECEU DORMINDO EMOCIONA A WEB

A jovem mãe de 21 anos, Krystyn conheceu uma grande dor, a de perder seu bebê, que tinha 8 meses de vida.

A mãe contou as alegrias de ter tido seu filho, era como em um conto de fadas ou um lindo sonho, com a diferença de estar acordada. Krystyn disse, em outras palavras, que foram os meses mais felizes da sua vida, o tempo em que mãe e filho passaram juntos.





O mais surpreendente e também difícil para a família entender, foi o fato de que o menino não sofria e nenhuma doença, estava saudável e se desenvolvendo muito bem, como é esperado que um bebê cresça.





A mãe do pequeno Mayson contou que ela e o marido, Mayson, Trevian, de 23 anos nunca poderiam imaginar que passariam por algo tão difícil de lidar, a morte de um filho.





O pai da criança ligou para Krystyn assustado, ele informou que estava tentando acordar o bebê, mas ele não respondia nem reagia e para piorar não estava respirando.





A mãe entrou em desespero e chegou e foi para casa imediatamente. Ao chegar encontrou a polícia e uma ambulância na porta de casa. O bebê estava deitado na cama, com o rostinho pálido, morto.





A causa da morte do pequeno Mayson foi morte súbita infantil, muitos preferem chamar de morte no berço.





Tomados pelo desespero, pai e mão não tinham como fazer nada pelo filho, então Krystyn precisou aceitar a dor. Ela beijou sue bebê com todo carinho e o abraçou com gratidão pelos meses vividos de amor.





Esse delicado momento de despedida foi registrado e viralizou na web.





Nesse momento, a dor e o desespero tomaram conta da mãe. Carinhosamente ela abraçou e beijou o seu precioso menininho, que tornou sua vida tão feliz enquanto esteve aqui.





A mãe depois contou que a dor foi tão profunda, que ela fez um pedido a Deus, tirasse a vida dela, implorando que a levasse para acabar com a imensa dor.





Mesmo diante de tanta dor, o instinto de mãe de Krystyn fez com que ela resistisse, pois é mãe também de gêmeas, as meninas estão com dois anos e precisam muito da mãe. (Maetips)