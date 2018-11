Governo do presidente Jair Bolsonaro anuncia criação do Ministério da Cidadania

O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (14/11), que o governo Jair Bolsonaro terá o Ministério da Cidadania.





Segundo disse o responsável por coordenar a transição de governo, “o martelo” já está batido.





A nova estrutura, segundo afirmou, será responsável pelas áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e políticas de combate às drogas. Atualmente essas questões estão contempladas nos ministérios do Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos.





O ministro extraordinário de coordenação da transição também afirmou que as atribuições do Ministério do Trabalho poderão ser incorporadas nesse novo ministério.





“O Ministério do Trabalho ficará junto com a “produção” ou vai para um outro ministério chamado de Cidadania, que aí tem lá o Desenvolvimento Social, os Direitos Humanos”.