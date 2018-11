GUARANY DE SOBRAL ESTÁ A UMA DECISÃO DE SER UM VERDADEIRO TIME

Firme, em bom som e gravado, o empresário Dr. Oscar Rodrigues Júnior, ao ser procurado pela Diretoria do Guarany de Sobral, que solicitava apoio ao clube em estado de falência, propôs assumir o time com todas as dívidas e pendengas, por 10 anos, sendo, contudo, seu único patrocinador. O cavalo selado esbarrou na porta do clube, todavia, a Prefeitura, leia-se prefeito, tenta espantar o cavalo e deixar o Guarany com os burros n'água e com acompanhando a vaca que se vai ao brejo.





Dentro da proposta do empresário estão claras a promessa de fazer o Guarany um time de elite, campeão e respeitado. Não seria esse o desejo dos sobralenses e, principalmente, da direção do Clube? Que outra opção se tem no momento senão esse compromisso que Oscar Rodrigues promete assumir e assinar contrato? O que poderia fazer a Diretoria retroceder a essa tentadora proposta: medo, falta de segurança ou falta de coragem?





Ontem, no seu gabinete, o Reitor do Uninta recebeu representantes da crônica esportiva, quando repetiu todo o discurso que fizera para a direção do Clube. O espanto foi geral, uma vez que nunca dantes se viu de forma tão rápida a possibilidade do clube sobralense resolver seus problemas financeiros, formar uma equipe combatente e sonhar de igual para igual com as grande forças do futebol estadual.