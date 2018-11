Hoje é o Dia Mundial da Gentileza! Veja 15 atitudes simples

13 de Novembro. Hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Um carinho que não custa nada!

Abrir a porta para uma pessoa, sorrir a quem te sorri, dar passagem à quem tem pressa.. Ser gentil é ter um comportamento educado, amável, elegante e cordial com todo mundo, sem distinção.





E essa atitude inspiradora transforma: faz com que os outros também sejam gentis e provoca uma corrente do bem! Gentileza gera gentileza já ensinou o mítico poeta carioca. (veja abaixo)





O Dia Mundial da Gentileza tem a ver com o dia da abertura da “World Kindness Movement“, uma conferência realizada em Tóquio em 1997 para a promoção da gentileza no mundo.





Atos simples de gentileza :





1. Cumprimente as pessoas com sorriso: bom dia, boa tarde, ou boa noite





2. Abra a porta para alguém entrar primeiro





3. Ajude alguém necessitado a atravessar a rua





4. Deixe a pessoa que tem menos compras passar na sua frente na fila no mercado





5. Elogie alguém





6. Agradeça às pessoas que lhe fazem favores





7. Ceda o assento às pessoas idosas ou com deficiência no transporte





8. Dê passagem ao carro de outra faixa, que precisa passar na sua frente





9. Peça licença quando passar por alguma pessoa





10. Elogie as pessoas do seu convívio





11. Ofereça água ou café ao técnico/pedreiro que conserta algo em sua casa





12. Leia em voz alta para uma pessoa que não consegue ler





13. Compartilhe seu guarda-chuva com um estranho





14. Ouça alguém que tenha um problema





15. Doe coisas que não servem mais a uma instituição de caridade









Gentileza no Brasil





No Brasil o movimento mais conhecido é o do Profeta Gentileza, José Datrino (Cafelândia, 11 de abril de 1917 – Mirandópolis, 29 de maio de 1996), criador da pintura da frase “Gentileza gera Gentileza”, que se espalhou pelo país.





Ele foi uma personalidade urbana do Rio de Janeiro, espécie de pregador, que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares sob um viaduto situado na Avenida Brasil, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde andava com uma túnica branca e longa barba.





Para ajudar a família, desde a infância, ele puxava carroça para vender lenha nas proximidades.





O campo o ensinou a amansar burros para o transporte de carga. Tempos depois, como profeta Gentileza, ele se dizia “amansador dos burros homens da cidade que não tinham esclarecimento”.





Definição





O escritor e moralista francês Jean de La Bruyère define gentileza como uma atitude que “faz com que o homem pareça exteriormente, como deveria ser interiormente”.





Ainda que por dentro o homem não tenha mais o espírito gentil, nestes tempos de pressa e competição, demonstrar gentileza é manter nossa natureza colaborativa.





Gentileza tem a ver com carinho, atenção, cuidado, amor, respeito, educação, consideração, empatia…





E não há nada de mal em ser gentil. Não se perde nada com a gentileza, ao contrário, se ganha: se contribui para a construção de um mundo mais amigável, mais acolhedor, menos preconceituoso, menos competitivo e cruel, mais compreensivo das diferenças e das dificuldades de cada um de nós.





A gentileza é uma forma de combater a amargura dos tempos.





A ideia do Dia Mundial da Gentileza é espalhar bom humor, sorrisos, compreensão, tranquilidade e ajudar, construir um mundo melhor com nossas pequenas atitudes… e receber tudo isso de volta!





Faça o teste e veja como seu dia vai começar melhor!





Com informações do GreenMe e SNB