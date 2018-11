Homem é assassinado com três tiros na zona rural de Santana do Acaraú

O homem era de Fortaleza e estava na região há alguns dias, o crime chocou a população local.

Um homem identificado por Paulo Mikael de Oliveira, 28 anos, foi assassinado com três tiros por volta das 18h40min deste domingo (18), em um bar localizado na comunidade de Lagoa do Giral, zona rural de Santana do Acaraú. Segundo declaração de moradores locais, o homem estava na região há alguns dias, morava em Fortaleza e possivelmente estava escondido na casa de parentes na região. Ele foi assistir a um jogo na comunidade e foi alvejado.





A Polícia Militar de Santana do Acaraú compareceu no local do crime e o rabecão do IML recolheu o corpo, que foi conduzido para perícia em Sobral.





Fonte: Tribuna dos Vales