Homem é executado a bala ao sair de festa em Santa Quitéria

Um homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (18), em Santa Quitéria. Por volta de 01h30, a vítima, Francisco Vilamar Pinto da Costa, 25, popularmente conhecido como Bonfim, foi alvejado com cerca de 11 disparos na cabeça, ao sair de uma festa que ocorria em um clube, na Rua Professora Sinhá Bezerra, na entrada do bairro Cinzas.





Segundo informações, a vítima teria discutido com uma pessoa, ainda na festa, e ao sair do clube a mesma foi surpreendida pelos disparos, vindo a óbito no local.





A autoria do crime segue desconhecida.





Fonte: A Voz de Santa Quitéria