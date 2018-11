HOMEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NO BAIRRO ALTO DO CRISTO

Um crime de morte foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 01, por volta das 06:00h, na avenida Tupinambá, bairro Alto do Cristo.





A vítima foi identificada como Joel, conhecida por "Bil", era filho do "Caetano do Bar". Segundo informações da polícia, a vítima vinha do albergue, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que efetuaram vários tiros contra Joel, que faleceu no local.

A Perícia esteve no local do crime, realizou os trabalhos periciais e recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.





A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a autoria e a motivação do homicídio.



85 homicídios dolosos já foram registrados em Sobral no corrente ano.





Mais informações a qualquer momento.